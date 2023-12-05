الدبيبة يجدد الترحيب بالدعوة الأممية للحوار ويضع شروطًا أربعة لإنجاحه 

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، رحبنا بدعوة البعثة الأممية للحوار.

وتابع الدبيبة في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مدينة الزاوية :”أكدنا أن نجاح الحوار يكمن في أربع شروط، أولها توسعة الثقة في تأمين العملية الانتخابية بإشراك الجميع”.

وأضاف رئيس الحكومة أنه يشترط أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ.

وأوضح الدبيبة أنه يشترط لنجاح الحوار ألا تحتوي القوانين على أحكام انتقالية وسموم مدسوسة.

وذكر رئيس الحكومة أن آخر الشروط هو عدم السماح للمسارات الموازية بالتشويش على الهدف الرئيسي وهو الذهاب للانتخابات وتضييع الوقت على الشعب.

وأشار الدبيبة إلى أن زمن تقرير مصير الشعب في الغرف المظلمة دون علمه قد ولى.