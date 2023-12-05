الدبيبة: الانقسام السياسي في البلاد سببه الرئيسي أداء السلطة التشريعية 

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اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء أن الانقسام السياسي في البلاد سببه الرئيسي أداء السلطة التشريعية.

وأوضح الدبيبة أن السلطة التشريعية تورطت بكل أنواع المخالفات القانونية والدستورية وأضرت بكيان الدولة، ومنعت إجراء الانتخابات بإصدار القوانين المعيبة.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الإنفاق الموازي للإنفاق العام تجاوزت قيمته 15 مليار، ويتم بطرق غير قانونية وبدون رقابة ولا محاسبة.

ودعا الدبيبة الجهات المعنية بالرقابة والمحاسبة الإفصاح عن هذا الإنفاق الموازي وتفاصيله، مؤكدًا أن حكومته أخضعت كل إجراءاتها السابقة واللاحقة لمشاريعها وخطواتها للأجهزة الرقابية.