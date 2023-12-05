الاتحاد الأوروبي : ما يحدث في غزة مجزرة

وصف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني بأنها “مجزرة”، وأن عدد الضحايا المدنيين قد يكون أعلى بكثير مما أعلن عنه.

وتطرق بوريل في كلمته أمام المنتدى الخامس والعشرين لحقوق الإنسان المنعقد في بروكسل، الاثنين، إلى الوضع الحالي في غزة، قائلا: “على الرغم من أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يقبل مثل هذهالخسائر في صفوف المدنيين”.

وأضاف أن “هجوم حماس في 7 أكتوبر كان مجزرة، لكن تصرفات إسرائيل في غزة كانت أيضا مجزرة، والرعب لايمكن أن يبرر رعباً آخر”.

وتابع: “لا نعرف عدد الضحايا في غزة، فقد يقدرهم البعض بـ15 ألفا، لكني أخشى أن يكون كثيرون آخرون تحت الأنقاض”.