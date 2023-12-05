الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج في منافسات ذهاب دوري وكأس الطائرة

تنطلق تصفيات دوري بطولة ليبيا للكرة الطائرة للمنطقة الأولى في موسمها الرياضي 2023/2024م بداية منيوم السبت، بمشاركة فرق (الأهلي، النصر، الهلال، والمروج).

الانطلاقة تكون بالدوري بمباراة الأهلي والهلال بمجمع المرحوم سليمان الضراط السبت 23/ ديسمبر الجاري،والإثنين 25/ ديسمبر النصر يستقبل المروج بسليمان الضراط، ويوم 30 يناير 2024 الهلال والمروج، ثم الأهلي يقابل النصر، والنصر يواجه الهلال، وتختتم التصفيات للدوري في ذهابه بلقاء المروج والأهلي بمدينة المرج.

أما تصفيات بطولة كأس ليبيا في موسمه 2023/2024م لمرحلة الذهاب، تنطلق جميعها في شهر مارس القادم2024م، تبدأ بلقاء المروج والأهلي يوم 23/3، والنصر والهلال 25/3، وتختتم المرحلة بلقاء الفائزين يوم 30/3،وتقام جميع مبارياتها بمجمع المرحوم سليمان الضراط.