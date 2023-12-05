أمريكا: أموالنا لتمويل أوكرانيا بدأت تنفد

أخبار ليبيا 24

حذر الولايات المتحدة من «نفاد الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام».

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ وفي بيان صدر اليوم، شددت على إمكانية نفاد الأموال مشيرةً إلى مخاطر التأخر في توفير عشرات المليارات من الدولارات لأوكرانيا.

وفقًا للبيان فإن تذبذب التمويل سيؤدي لـ «احتمالية الانتصارات العسكرية الروسية»، معتبرةً أن استمرار تمويل أوكرانيا «هو بمثابة المفتاح لتجنب صراع أكبر في المنطقة» على حد تعبير البيان.

من جهتها أكدتْ ألمانيا مواصلة واستمرار إرسالها وتقديمها الدعم العسكري لأوكرانيا

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قال خلال وصوله إلى كييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني «أنا هنا مرة جديدة أولا للتعهد بتقديم مزيد من الدعم، وأيضا لأعرب عن تضامننا والرابط العميق الذي يجمعنا، وإعجابنا بالقتال الشجاع والمكلف الذي يتم خوضه هنا» على حد قوله.

وفي الأثناء.. تسبب هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ في تضرّر مستشفى ومبنى في منجم للمعادن وبنى تحتية مدنية أخرى شرق أوكرانيا.