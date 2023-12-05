أجواء مستقرة على معظم مناطق البلاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء مستقرة نسبيا على معظم مناطق البلاد مع احتمال سقوطأمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي، فيما تكون هناك فرصة لسقوط أمطار جيدة الخميس المقبل على معظم مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر اليوم على مدينة سرت مع احتمال سقوط أمطارمتفرقة، وتكون فرصة جيدة لسقوط أمطار الخميس المقبل على معظم المناطق.



– الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من الخميس.

الخليج– سهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مدينة طبرق.



– الرياح شمالية غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.



– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و21 درجة مئوية.

الجفرة – سبها– غات – غدامس الحمادة:

– حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من يومالخميس.

الواحات – السرير – تازربو الكفرة:

– حالة السماء صافية.

– الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و23 درجة مئوية.