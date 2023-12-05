أبرز خمس وظائف للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

عرضت منظمة الهجرة الدولية، في دراسة نشرتها مطلع شهر ديسمبر الجاري، حول تأثير التغير المناخي على الهجرة في ليبيا، أبرز خمس وظائف للمهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وتصدرت وظيفة عامل البناء الوظائف الخمس، حيث ذكرت المنظمة أن ما نسبته 37 % من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يعملون في مجال البناء.

وأضافت، أن ما نسبته 15 % من المهاجرين غير الشرعيين يعملون في مجال التصنيع.

وذكرت الدراسة، أن ما نسبته 10 % يعملون في النظافة داخل المنازل والفنادق والمكاتب، بينما نحو 8 % يعملون في مجال المبيعات في المحلات والأسواق الكبيرة.

وعرضت الدراسة، أن ما نسبته 4% من المهاجرين غير الشرعيين يعملون في مجال الزراعة.

ولفتت الدراسة إلى أن تعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يبلغ نحو 704,369 شخصا.