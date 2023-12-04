أخبار ليبيا 24

سجل معدل التضخم التركي خلال نوفمبر المنصرم ارتفاعًا قدره 61.98 بالمئة على أساس سنوي من 61.36 بالمئة خلال أكتوبر الماضي.

وأوضحت السلطات التركية أن هذه القراءة جاءت أقل من التوقعات البالغة 62.60 بالمئة.

وفيما سبق… سجل معدل العجز التجاري التركي انخفاضًا قدره 32.6 بالمئة على أساس سنوي.

وزارة التجارة التركية أكدتْ تقلص العجز إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر، كما سجلت الصادرات ارتفاعًا بـ 5.2 بالمئة إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر، بحسب بيانات الوزارة.

من جهةٍ أخرى… حقق الاقتصاد التركي نموًا قدره 5.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي، يعتبر هذا النمو هو الأعلى وتيرة منذ الربع الثاني في العام 2022