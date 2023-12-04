نائبات يعلن إدانتهن لانتحال شخصية (صباح جمعة) واستغلالها للكسب المادي 

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أدانت عضوات مجلس النواب قيام عضو مجلس التخطيط بانتحال شخصية عضو من أعضاء مجلس النواب واستغلالها والعمل من خلالها للكسب المادي بطرق غير مشروعة.

وأكدت عضوات النواب على ضرورة فصله من وظيفته وتطبيق أحكام القانون ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه بتجاوز اللوائح القانونية والأخلاقية.

وأشارت إلى أن المتهم قام بالتواصل مع جهات وشخصيات اعتبارية عن طريق التواصل الاجتماعي (الواتساب) .

وكان عناصر جهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي ألقو القبض على شخص انتحل شخصية نائبة مقرر مجلس النواب، صباح جمعة، وفق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأوضح بليحق عبر إدراج أن المقبوض عليه انتحل شخصية نائبة المقرر من خلال اتصالات هاتفية يقوم من خلالها بعمليات نصب واحتيال على بعض الأشخاص طالباً منهم مساعدات مالية ومركبات آلية لصالح أشخاص آخرين.