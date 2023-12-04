موظّفو أمازون يتظاهرون ضد إدارة الشركة بسبب دعمها للاحتلال

قالت صحيفة the washington post الأمريكية، في تقرير نشرته يوم السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023،إن أكثر من 100 موظف بـ”أمازون” في 20 مدينة تجمعوا للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن في مكتبين من المدن العشرين التي شهدت التضامن، قطعت الاحتفال منشورات تحوي صوررهائن إسرائيليين كُتب فوقها “مختطفون”.

وقال أحد الموظفين، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحماية وظيفته، إن الموظفين الذين حضروا احتفال الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول “شعروا بأنهم يتعرضون للترهيب”.

وجاء هذا الحادث بعد أسابيع من التوترات المتنامية بين الموظفين العرب في أمازون، الذين أطلقوا حملة ضغط علىالشركة لإسقاط اتفاق حوسبة سحابية مع إسرائيل والتعبير عن دعمهم للموظفين الفلسطينيين، والموظفين في تلأبيب ومن يدعمون إسرائيل.