من بينها اللحم الوطني.. حماد يصدر قرارا بشأن ضبط أسعار السلع الغذائية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد، مع وزير الاقتصاد والتجارة المفوّض، عصام معتوق، وعدد من المسؤولين سبل ضبط أسعار بعض السلع الغذائية.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع جاء في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي تشهده ليبيا من قبل بعض التجار.

وأضافت، أنّه تم في ختام الاجتماع إصدار القرار رقم (40) لسنة 2023م من قبل رئيس الوزراء – وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، أسامة حماد، الذي يخص ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن، والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.

ووفقا للقرار؛ فإنه يكون الحد الأقصى لأسعار بيع السلع الغذائية للمستهلك كالتالي: (صورة القرار)