مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف استيقاف أمني في غريان 

أخبارليبيا24- خاص

قالت مصادر محلية في غريان بالجبل الغربي مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين جراء استهداف استيقاف أمني لجهاز الدعم والاستقرار في منطقة القواسم بالمدينة.

وأوضحت المصادر في تصريح لـ”خبارليبيا24″ اليوم الاثنين، أنه بعد منتصف ليل سمع دوي تفجيرات بمنطقة القواسم وتلاه إطلاق رصاص لدقائق، ومن ثم توقفت.

وذكرت المصادر أنه تبين أنه تم استهداف نقطة أمنية تتمركز بها مجموعة تابعة لجهاز الدعم والاستقرار المكلفة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضافت المصادر ذاتها، ان هناك احتقان كبير بالمدينة لتواجد هذه القوات، مشيرة إلى أن أهالي المدينة يطالبون بحل كافة التشكيلات المسلحة ومغادرة التشكيلات المسلحة القادمة من خارج المدينة، على حد قولهم.

ولم تعلن أي جهة رسمية بمدينة غريان أو خارجها عن تفاصيل الواقعة، ولم يصدر بياناً رسمياً من وزارة الداخلية بالخصوص.