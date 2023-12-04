مصر تسعى لإقامة مشروع ضخم لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين

أخبار ليبيا 24

تسعى مصر من خلال تحالفٍ يضم 3 شركات حكومية إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في المرحلة الأولى.

الحكومة المصرية تعتزم إطلاق هذا المشروع الذي يضم شركات: حلوان للأسمدة وأبو قير للأسمدة والأهلي كابيتال المالية التابعة للبنك الأهلي المصري، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي الأثناء… وفي الأثناء.. تعتزم مصر جذب استثمارات أجنبية بـ3.9 مليار دولار إلى منطقة قناة السويس خلال العام المالي 2023 – 2024.

المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد سعد، قال في كلمته على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول المقام بالقاهرة، إن المنطقة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام المالي الحاليّ.