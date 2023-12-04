لإجراء عملية انتخابية ناجحة..باتيلي يشدد على تسريع العمل لإرساء نهج شامل وموحد 

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شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين، على أهمية تسريع وتيرة العمل لإرساء نهج شامل وموحد.

وأضاف باتيلي خلال استقباله وفدًا من المكونات السياسية والاجتماعية في فزّان أن هذا النهج بهدف إطلاق مسار توافقي يمكننا من المضي قدماً نحو اجراء عملية انتخابية ناجحة في ليبيا.

وأوضح المبعوث الأممي، أن المشاركون في الاجتماع أكدوا التزامهم بالحوار البناء.

ولفت إلى أن وفد فزان طالبوا بالتمثيل العادل لمنطقتهم في القوائم التي سيتقدم بها الأطراف الـ 5 الرئيسية.

وأجرى المبعوث الأممي مع وفد فزان نقاشًا حول العملية السياسية وضرورة أن تكون شاملة لكل الأطراف الليبية.