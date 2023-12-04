قطر وتركيا توقعان 12 اتفاقية

4 ديسمبر، 2023 9:06 م
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 12 iş birliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı. Törende Türkiye adına, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli sözleşmelere imza attı. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

وقعت تركيا وقطر، الاثنين، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.

جاء ذلك في مراسم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، الذي استضافته الدوحة، الاثنين.

كما وقّع البلدان البيان الختامي للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية.

وشملت اتفاقيات التعاون المجالات السياسية، والثقافية، والعسكرية، والمساعدات الإنسانية والعمل.

كما أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم، والبحوث العلمية، والتكنولوجيا، والاتصالات والمعرفة،والمالية، والاستثمار والتجارة.

بدورهما، وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “الإعلان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين دولتي تركيا وقطر”.

4 ديسمبر، 2023 9:06 م
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