قطر وتركيا توقعان 12 اتفاقية

وقعت تركيا وقطر، الاثنين، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.

جاء ذلك في مراسم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، الذي استضافته الدوحة، الاثنين.

كما وقّع البلدان البيان الختامي للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية.

وشملت اتفاقيات التعاون المجالات السياسية، والثقافية، والعسكرية، والمساعدات الإنسانية والعمل.

كما أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم، والبحوث العلمية، والتكنولوجيا، والاتصالات والمعرفة،والمالية، والاستثمار والتجارة.

بدورهما، وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “الإعلان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين دولتي تركيا وقطر”.