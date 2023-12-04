فوز أبوسليم وخسارة الهلال في الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية

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نجح أبو سليم في تحقيق فوزه الأول تاريخيا في دور المجموعات على حساب ضيفه ساغرادا إسبرانسا الأنغولي بنتيجة 1-0 على ملعب مدينة عنابة الجزائرية.

وجاء هدف الفوز بواسطة اللاعب عبد المؤمن العيان في الدقيقة (89).

وبهذا الفوز، صعد أبوسليم إلى المركز الثاني ويبقي على حظوظه في بلوغ دور الـ16 قائمة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الزمالك المصري المتصدر بـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد ساغرادا عند 3 نقاط حققها في الجولة الأولى بفوزه على سوار الغيني.

خسارة الهلال على أرضه

من جانبه فشل فريق الهلال في الحفاظ على تقدمه بهدف في المباراة التي جمعته على ملعب شهداء بنينا أمام نادي فيوتشر المصري، حيث تمكن الأخير من قلب النتيجة لصالحه بنتيجة 2-1.

تقدم الهلال بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة بواسطة لاعب الوسط جعفر ادريس مستغلا هفوة دفاعية للضيوف؛ لينتهي الشوط الأول لصالح الهلال.

وفي الشوط الثاني، تمكن البديل مروان محسن من تسجيل التعادل لفيوتشر في الدقيقة 65، بتصويبة بالقدم اليسرى أعلى يسار حارس الهلال.

ونال علي الفيل لاعب فيوتشر بطاقة حمراء في الدقيقة 70 لكن ذلك لم يمنع فيوتشر من تسجيل هدفه الثاني والفوز باللقاء في الدقيقة 90 عن طريق البديل كاجالي درامي.

بتلك النتيجة بات فيوتشر في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع اتحاد العاصمة الجزائري، بينما توقف الهلال عند صفر من النقاط بالتساوي مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.