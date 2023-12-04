عقود النفط تهبط بعد ارتفاعها لفترة وجيزة

أخبار ليبيا 24

عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاعها لفترة وجيزة، اليوم الإثنين، وسط ضغوط مستمرة من قرار أوبك + وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود، على الرغم من أن خطر تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط حد من الخسائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 بالمئة، أو 49 سنتا، إلى 78.39 دولارا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.65 دولارا للبرميل، بانخفاض 0.6 بالمئة، أو 42 سنتا.

ونقلت رويترز، عن فاندانا هاري، مؤسسة مزود تحليل سوق النفط، قولها: “يبدو أن النفط الخام يتعرض لضغوط مستمرة من قرار أوبك+.. هناك درجة ما من التخفيض في تخفيضات أوبك+ الأعمق لها ما يبررها، لكن حتى الآن، تجاهلها مجمع النفط الخام تمامًا”.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة الأسبوع الماضي بفعل شكوك المستثمرين بشأن عمق تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي.

وكانت تخفيضات أوبك+ المعلنة يوم الخميس طوعية بطبيعتها، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان المنتجون سينفذونها بالكامل أم لا. ولم يكن المستثمرون متأكدين أيضًا من كيفية قياس التخفيضات.

وكانت الاعتبارات الجيوسياسية أيضًا في مقدمة اهتمامات المستثمرين مع استئناف القتال في غزة.

وقال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.