عجز الميزانية المصري يتفاقم

أخبار ليبيا 24

قفز العجز الكلي للميزانية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يرجع هذا التضخم إلى ضغط زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي وفقًا لبيانات الوزارة.

وفيما سبق… وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لمصر لتنويع الاقتصاد.

وبحسب بيان البنك الأفريقي، «في مواجهة صدمات خارجية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهوداً كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) والصراع الروسي – الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته. وبعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر» بحسب البنك.