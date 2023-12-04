ضبط مروج مخدرات بحوزته 123.5 كيلوغرام من الحشيش

4 ديسمبر، 2023 10:30 ص
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أخبار ليبيا 24

ألقى، مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على شخص من ضمن تشكيل عصابي يمتهن ترويج مخدر الحشيش بغرب وشرق ليبيا، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

وقالت الوزارة، الأحد، إنّه تم ضبط المروج وبحوزته كمية تقدر بنحو 123.5 كيلوغرام.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول مكان وزمان إلقاء القبض على المروج. ونشرت الوزارة صور تظهر الكمية التي تمّ ضبطها لمخدر الحشيش.

وأضافت، أنّه تمّ ضبطه متلبسا أثناء تخزينه للكمية ليقوم بعدها بنقلها إلى مكان آخر. وقالت إنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيلت إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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4 ديسمبر، 2023 10:30 ص
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