ضبط ليبي وأربعة صينيين يتعمدون التنقيب عن الذهب في جنوب البلاد

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام عن ضبط خمسة أشخاص ليبي وأربعة صينيين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية ويعتمدون التنقيب عن معدن الذهب في الجنوب الليبي.

وقال مكتب النائب العام في إدراج على حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك أجانب يتجاوزون قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها، ويتعمدون التنقيب عن معدن الذهب بالمخالفة للتشريعات.

ولفت البيان إلى أنه بعد ورود معلومات وبحث وتحري لمأموري الضبط القضائي بجهاز المخابرات الليبية، يفيد وجود أربعة أشخاص يحملون الجنسية الصينية في البلاد دون أن يقترن هذ وجودهم بإثبات مرورهم عبر منافذ الدولة، ويديرون تعدين الذهب بالمخالفة للتشريعات.

وأوضح مكتب النائب العام، أن نائب النيابة بمكتب المحامي العام طرابلس، تأكد من تورط شخص ليبي الجنسية يمتهن تنظيم نشاط تعدين الذهب بمساعدة أشخاص متسللين من جمهوريات “النيجر ،وتشاد ،والصين الشعبية ، كُلف بعضهم بمهمة التنقيب عن الذهب في أربعة أحواض سطحية أحدثها المتسللون في الجنوب الليبي دون موافقة السلطات، وكلف بقيتهم بمهمة نقل مستخرجات البحث إلى معامل معدة لإعادة بلورتها وتنقيتها، وبذلك انتهى المحقق إلى حبس خمسة متهمين كان من بينهم ليبي يتولى تدبير شؤونهم، وإحالة مقترح رد المساس بالمقوم الاقتصادي على النائب العام.