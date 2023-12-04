ضبط شخصين متورطين في أكثر من 25 واقعة في صبراتة

4 ديسمبر، 2023 3:16 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة القبض على المطلوبين بمديرية أمن صبراتة عن ضبط شخصين متورطين في اكثر من 25 واقعة بعد مداهمة مشتركة مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن الداخلي.

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن بصبراتة، أنه بعد أخذ الإذن من النيابة العامة بشأن تنفيذ أمر الضبط والإحضار ومداهمة المنزل المتحصنين به مجموعة من الخارجين على القانون وسط مدينة صبراتة، تمت مداهمة المنزل في ساعات الصباح الأولى،  وضبط شخصين متلبسين بحيازة سلاح ناري نوع (قاذف آر بي جي) ، وفرار باقي التشكيل العصابي بعد محاولتهم التصدي لرجال الأمن.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، أن المقبوض عليهما تبين أثناء الاستدلال والتحقيقات معهما بأنهما متورطين في أكثر من (25) واقعة بدائرة مركز شرطة صبراتة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وتم ايداعهم بالحجز.

4 ديسمبر، 2023 3:16 م
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