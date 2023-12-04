ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن ترويج المخدرات في غرب وشرق البلاد

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء مكتب التحريات بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على شخص متهم بترويج المخدرات وبحوزته 123.5 كيلو من مخدر الحشيش.

وقال الجهاز، إن المقبوض عليه من ضمن تشكيل عصابي يمتهن ترويج المخدرات نوع حشيش في غرب وشرق البلاد، لافتا إلى أنه بعد وروود المعلومات عنهم، والتأكد منه صحتها، تم اختراق التشكيل العصابي عن طريق الشخص المقبوض عليه وتم ضبطه متلبساً في كمين محكم أثناء تخزينه للكمية ليقوم بنقلها إلى مكان آخر.

وأوضح الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيلت إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات، فيما لم يعلن الجهاز أو وزارة الداخلية عن تفاصيل أكثر عن مكان الواقعة أو في أي مدينة كون أن القضية لم تغلق ولا تزال التحقيقات الجارية مع المقبوض عليه، لمعرفة باقي أفراد التشكيل العصابي.