صالح سعيد خيرالله يؤدي اليمين القانون لعضوية مجلس الدولة عن طبرق

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أدى صالح سعيد خيرالله، الأحد، اليمين القانونية عضوًا جديدًا بالمجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الانتخابية الأولى – طبرق، وفق بيان المجلس.

وأدى خيرالله اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

وبذلك يكون خيرالله ثاني عضو عن طبرق يؤدي اليمين القانونية لينضم إلى المجلس الأعلى للدولة بعد توفيق محمد أرقيق، الذي أدى اليمين في 26 أكتوبر الماضي، خلفًا للعضو السابق منصف محمد حويل، الذي استقال من عضوية المجلس.

وصالح سعيد خيرالله هو رابع عضو جديد ينضم إلى المجلس الأعلى للدولة منذ أكتوبر الماضي بعد كل من عضو المجلس عن الدائرة الرابعة – الكفرة محمد مردي، الذي خلف عضو المجلس الراحل السنوسي القمي، وإبراهيم علي التوهامي الذي أدى اليمين القانونية في 5 أكتوبر خلفًا لعضو المجلس السابق صالح المخزوم، بالإضافة إلى توفيق محمد أرقيق.