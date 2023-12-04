حفتر يثني على تضحيات قبائل التبو في محاربة الإرهاب والتطرف

أخبار ليبيا 24

أثنى، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، على تضحيات ومواقف قبائل التبو في ليبيا الداعمة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك، خلال لقائه بمكتبه، مع وفد مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو.

وتقدم القائد العام بالشكر والتقدير على هذه الزيارة، وأكد على أصالة وشجاعة قبائل التبو الذين يشكلون جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي الليبي، وكذلك لتضحياتهم ومواقفهم الداعمة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

ومن جانبه جدد هذا الوفد تمسكهم بوحدة ليبيا واستقرارها، ودعمهم الكامل للمشروع الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأشاد الوفد، بالجهود الحقيقية التي قامت وتقوم بها القوات المسلحة الليبية في حفظ الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات المختلفة في مناطق الجنوب الليبي الحبيب.