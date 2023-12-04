جماعة الحوثي تهاجم سفينتين إسرائيليتين

أخبار ليبيا 24

نفذت الجماعة الحوثية، هجومًا جديدًا على سفينتين دوليتين جنوب البحر الأحمر، تابعتين لإسرائيل.

وفي الأثناء.. توعدت ت الجماعة المدعومة من إيران بمزيد من الهجمات تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي، إذ تدعي الجماعة أنها تشن الهجمات نصرة للفلسطينيين في غزة، على حد تعبيرها.

وفيما سبق… كشف مسؤول دفاعي أميركي عن وجود معلوماتٍ تفيد بهجوم محتمل على سفينة إسرائيلية جنوب غربي خليج عدن.

هيئة تابعة للبحرية البريطانية نقلت عن رويترز قولها: إن «هناك دلائل تشير إلى أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة سنترال بارك في خليج عدن، وأن القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة عن قرب، وتراقب الوضع»

وفيما سبق.. تعرضت سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه بأنها إيرانية.