تميم يستقبل أردوغان في الدوحة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة.

وعقب عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، توجه الزعيمان إلى داخل القصر للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنةالإستراتيجية العليا بين البلدين.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى قطر، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والمواردالطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر.

ويضم الوفد أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيمقالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس، السفير عاكف تشا غطاي قليتش