بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب عدة مناطق في تركيا

أخبار ليبيا 24

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، في خليج “غمليك” ببحر مرمرة شمال غرب تركيا.

وفي بيان على موقع “إكس”، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن زلزالا بقوة 5.1 درجات حدث في بحر مرمرة عند الساعة 10:42 بالتوقيت المحلي لتركيا.

كما وقع الزلزال على بعد 4.73 كم عن ساحل قضاء مودانيا بولاية بورصة، على عمق 8.98 كم عن مستوى سطح البحر.

وتم تسجيل هزة أرضية أخرى في نفس المنطقة بقوة 4.5 درجات عند الساعة 10:45 بالتوقيت المحلي. وأشارت (آفاد) إلى أن سكان إسطنبول، وكذلك محافظات بورصة وقوجه إيلي وصقاريا شعروا به.

من جانبه، ذكر المركز الأوروبي المتوسطي، لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات في غرب تركيا.

وأوضح، أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 11 كيلومترا، وعلى بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة بورصة، البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.