المنفي يلتقي بأمازيغ ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، اليوم الإثنين بمقر المجلس، وفدا يضم عمداء وأعيانا ونشطاء من“أمازيغ” ليبيا.

وجدد الوفد تمسكهم بوحدة ليبيا واستقرارها، مشيدين بالخطوات الإيجابية للمجلس الرئاسي ونجاحه في تخطيالظروف الصعبة، كما أكد على أهمية تماسك المؤسسة العسكرية وتجردها وبقائها بمنأى عن كل التجاذباتالسياسية.

ومن جانبه أكد “المنفي” على دور “أمازيغ” ليبيا في كل المراحل التاريخية التي مرت بها ليبيا، وأن المجلسالرئاسي سيكون الصوت المعبر عن حقوقهم السياسية في إطار الحوار السياسي الليبي لكونه المظلة لكل الفئات غير الممثلة .