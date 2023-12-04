المنفي يؤكد دور أمازيغ ليبيا في كل المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد 

4 ديسمبر، 2023 10:50 م
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أخبارليبيا24 

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دور أمازيغ ليبيا في كل المراحل التاريخية التي مرت بها ليبيا. 

وأضاف المنفي خلال لقائه وفداً يضم عمداء وأعيان ونشطاء من أمازيغ ليبيا أن المجلس الرئاسي سيكون الصوت المعبر عن حقوقهم السياسية في إطار الحوار السياسي الليبي لكونه المضلة لكل الفئات غير الممثلة. 

ومن جهته، طالب الوفد بالتمثيل السياسي لهم بشكل عام، مشددً على أهمية تماسك المؤسسة العسكرية وتجردها وبقائها بمنأى عن كل التجاذبات السياسية. 

وعبر وفد أمازيغ ليبيا عن الهواجس والمخاوف التي تنتابهم جراء مجموعة الأحداث التي حصلت مؤخراً.  

وجدد الوفد تمسكهم بوحدة ليبيا واستقرارها، مشيدين بالخطوات الإيجابية للمجلس الرئاسي ونجاحه في تخطي الظروف الصعبة. 

 

4 ديسمبر، 2023 10:50 م
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