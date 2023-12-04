المجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة يستنكر اختطاف مدير إدارة فروع مصرف الجمهورية

أخبار ليبيا 24

استنكر المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء قبائل ترهونة ما تعرض له مدير إدارة الفروع بمصرف الجمهورية، كمال أحمد المزوغي، الذي اختطف واقتيد من مكتبه بشكل مخالف للإجراءات القانونية.

ودعا المجلس في بيان تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، بالإفراج الفوري عن المزوغي ورد اعتباره، ولفت البيان إلى أنه إذا دعت الضرورة لاستجوابه يكون من قبل النيابة العامة دون غيرها، مؤكدين بأنه شخصية وطنية ويعرف بالنزاهة والجدية.

وطالب البيان، النائب العام بالتدخل العاجل للإفراج عنه، وعدم تكرار مثل هذه التصرفات، ترسيخاً لمبادئ العدالة وصون حقوق المواطن بعدم التعدي عليه خارج القانون، مشيرين إلى أن الضوابط والإجراءات ينبغي أن تتبع حتى لا تنتهك حقوق الأفراد وضمن سيادة القانون.