اللافي : المجلس الرئاسي متمسك بالمصالحة الوطنية

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي لممثلين عن أعيان قبيلة المقارحة إصرار المجلس الرئاسي على إنجازمشروع المصالحة الوطنية ومتابعة أوضاع السجناء ومعالجتها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة، بحسبالمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستقبل اللافي بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، صباح الإثنين، ممثلين عن أعيان قبيلة المقارحة، وقالالمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء خصص “ببحث العديد من القضايا التي تهم مدن الجنوب، وفيمقدمتها المصالحة الوطنية، وأوضاع السجناء”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي “أكد لأعيان قبيلة المقارحة، إصرار المجلس الرئاسي على إنجاز مشروعالمصالحة الوطنية، بمشاركة الجميع دون استثناء، باعتبار ملكيته الوطنية لكل الليبيين، وصولًا لحل الأزمة، والعبورإلى مرحلة الاستقرار، والسلام الدائمين في الوطن، والالتزام بمتابعة أوضاع السجناء ومعالجتها بما يتوافق معالقوانين والتشريعات النافذة ومبادئ حقوق الإنسان”.