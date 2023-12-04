الصرف الصحي تؤكد استمرار العمل لحل مختنقات مياه الأمطار بالمنطقة الغربية والوسطى 

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام والتوعية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم إن العمل لا يزال مستمرًا لحل مختنقات مياه الأمطار بالمنطقة الغربية والوسطى.

وأوضح كريم في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الاثنين، أن هناك مناطق لا توجد بها بنية تحتية.

وأكد مدير المكتب أن الفرق شرعت في ساعات الصباح الأولى بالانتشار في مناطق مختلفة في العاصمة طرابلس، لحل مختنقات مياه الأمطار، وبعض المناطق في مدن المنطقة الغربية والوسطى.

وأضاف كريم، أن كافة الفرق بكل الفروع مستنفرة من أجل عمليات كسح وشفط المياه خصوصاً في المناطق المنخفضة والتي تعاني من عدم وجود بنية تحتية، غرب وشرق البلاد أيضاً.