الساعدي يؤكد قرب وصول إمدادات مياه النهر الصناعي إلى الرجبان

4 ديسمبر، 2023 1:47 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، قرب وصول مياه النهر لمدينة الرجبان في الجبل الغربي.

وقال الساعدي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، الأحد، أنه في إطار توفير الإمداد المائي عبر مشروع النهر الصناعي إلى التجمعات السكنية، وحرصاً من الجهاز لاستكمال مشروع أبوزيان الرحيبات المغذي للمناطق الممتدة من الأصابعة حتى الرحيبات، واصلت الفرق الفنية الليل بالنهار خلال الفترة الماضية من أجل استكمال المقاطع الأخيرة لمشروع أبوزيان الرحيبات.

وأوضح الساعدي، أنه خلال هذه الساعات بدأت أعمال التعبئة للخط الممتد من خزان أبوزيان باتجاه الرجبان والاختبارات التشغيلية للخط والمكونات الميكانيكية التي تم تركيبها من قِبل فريق العمل لتغذية مدينة الرجبان بمياه النهر الصناعي والاستمرار في استكمال تغذية المناطق الواقعة في نهاية الخط وهي جادو  والرحيبات.

 

 

4 ديسمبر، 2023 1:47 م
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