اسرائيل صرفت 51 مليار في حربها على غزة

نشرت وزارة المالية الإسرائيلية، الإثنين ، تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 ملياردولار)، مع استمرار العمليات جواً وبراً وبحراً منذ قرابة شهرين، وذلك في تقديرات أعلنتها وزارة المالية الإسرائيلية،أمام الكنيست في وقت كانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار).

وفي جلسة للجنة المالية في الكنيست الإثنين، قدَّر مسؤولون بوزارة المالية أن تكلفة الحرب في قطاع غزة قد تشهدمزيداً من الارتفاع، نظراً إلى التطورات على الأرض. ويُظهر رفع تقديرات تكلفة الحرب على غزة، بشكل رئيسي،مدى عدم اليقين في الوقت الحاضر، مع عدم وجود نهاية قريبة للعدوان.

و قدَّر مسؤولون من قسم الميزانيات بوزارة المالية أن العجز المالي لعام 2023 كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجماليسيكون 3.7%؛ بينما كان التقدير الأصلي في موازنة 2023 هو 1.1%.