إسرائيل: لم نهزم حماس عسكريًا

4 ديسمبر، 2023 5:25 م
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أخبار ليبيا 24

 

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ إسرائيل لم تهزم حماس كليًا عسكريًا في شمال غزة

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات صحفية، أن تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة سيستمر حتى يحقق أهدافه.

وفي سياقٍ ذي صلة… طالبتْ منظمة أطباء بلا حدود بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيةً إلى حماية مرافق الرعاية الصحية في القطاع.

وقالت المنظمة «إن مستشفى العودة تضرر جراء انفجار وقع بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة، وهو أحد آخر مستشفيات شمال غزة التي كانت لا تزال عاملة بعد أن دمر القصف العشوائي المنطقة» حسب تدوينة لها عبر موقع إكس.

من جهتها أكدتْ منظمة الصحة العالمية، أنّ عددًا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف.

4 ديسمبر، 2023 5:25 م
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