أمطار متوقعة على شمال شرق ليبيا مع احتمالية لجريان الأودية

أخبار ليبيا 24

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الممتدة من الخليج إلى سهل بنغازي حتى أمساعد.

وقال المركز، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة أحيانا خاصة على الجبل الأخضر وتصحبها خلايا رعدية.

وأضاف، أن الأمطار قد تتسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على الجبل الأخضر.

والرياح في هذه المنطقة شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج وبنغازي. وتكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية هذا اليوم على باقي المناطق.

أما درجات الحرارة القصوى؛ فتتراوح على أغلب المناطق ما بين 18 و23 مئوية وتسجل تراجعا يوم الغد على الجبل الأخضر.

وذكر المركز، أن السحب من حين لآخر هذا اليوم على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت مع فرصة سقوط أمطار متفرقة صباحا.

وقال إن من المتوقع انقشاع السحب الممطرة تدريجيا بداية من مساء اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي، لافتا إلى أن الانقشاع يكون جزئيا من مساء الغد على مناطق الشمال الشرقي.

وأضاف، أن من المتوقع عودة الأجواء الممطرة يوم الخميس على أغلب مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي.