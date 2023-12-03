مديرية أمن الهلال النفطي تضبط نيجيريات بأوراق ثبوتية مزورة  

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة والانضباط بمديرية أمن الهلال النفطي من ضبط نيجيريات بأوراق ثبوتية ليبية إثناء توجههم من مدينة سبها جنوب غرب ليبيا إلى مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مدير الأمن لواء إيهاب بوخريص الكزة لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أنه تم ضبط النيجيريات في نقطة أمنية لقسم النجدة والانضباط في بوابة قسم المرور والتراخيص، حيث تم إيقاف سيارة مرسيدس بها عائلة، وخلال التفتيش أدعت العائلة أنها من سبها وقاصدة بنغازي، وللتأكد تم الاطلاع على الأوراق الثبوتية، وتبين أنهم من الجنسية النيجيرية ولديهم بطاقات شخصية ليبية لغرض التنقل بها عبر البوابات والنقاط الأمنية غرب البلاد وشرقها.

وأوضح الكزة، أنه تم الانتقال بهم إلى مركز شرطة البريقة الجديدة، وبالاستدلال معهم تبين بأنها ليست المرة الأولى وسبق وأن قاموا بنقل النساء من الجنسية الأفريقية المختلفة من سبها إلى بنغازي، مدعين أنهم عائلة ليبية من الجنوب، بمبلغ مالي وقدره ” 1500 ” دينار ليبي.

وأضاف الكزة، أنه تمت أحالتهم إلى النيابة العامة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ، مشيراً إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها فقد سبق وتم ضبط الكثير من الأفارقة يحملون أوراق ثبوتية ليبية، يحصلون عليها بسبب ضعاف النفوس مقابل مبالغ مالية.