في الـ70 من عمرها.. أوغندية تصبح أكبر الأمهات الجدد بالعالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أنجبت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في أوغندا توأما بعد تلقيها علاج الخصوبة الذي جعلها واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم.

وقال آرثر ماتسيكو، المتحدث باسم مركز المرافق الدولي لمستشفى النساء، إن سافينا ناموكوايا أنجبت صبيا وفتاة يوم الأربعاء عبر عملية قيصرية في المستشفى بالعاصمة كمبالا، حيث كانت تتلقى علاج التخصيب في المختبر.

وأوضح أن الأم بصحة جيدة، منوها بأن ناموكوايا سبق أن أنجبت طفلة بنفس المستشفى عام 2020، عندما كانت في أواخر الستينيات من عمرها.

وأوضح الطبيب أن الأم السبعينية أصبحت قادرة على التجول في أرجاء المستشفى بعد يومين أو 3 من إنجاب التوأم.

وقال الدكتور إدوارد تامالي سالي إن ناموكوايا استخدمت بويضة متبرعا بها وحيوانات منوية من شريكها لإنجاب التوأم، ووصف وصول الطفلين بأنه “إنجاز استثنائي”.

ولد التوأم قبل الأوان في الأسبوع 31 من الحمل وتم وضعهما في الحاضنات، لكن قيل إنهما يتمتعان بصحة جيدة.

وقالت الأم السعيدة: “من المفروض أنني في السبعين من عمري، وجسدي ضعيف وغير قادرة على الحمل والولادة، لكن المعجزة حدثت بإنجاب توأم”.