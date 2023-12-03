في اجتماع مع شكشك.. المنفي يوجه بالتوزيع العادل للإنفاق العام

3 ديسمبر، 2023 8:07 م
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أخبار ليبيا 24

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأحد، بضرورة متابعة الإنفاق العام وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، وذلك خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الذي يعد الثاني بينهما في غضون أسبوعين.

وبحث اللقاء سُبل تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي، لتحقيق رقابة مخططة وفاعلة على المال العام، والتحقق من حُسن استخدامه، وكيفية التصرف فيه على الوجه المطلوب.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، بحث رئيس المجلس الرئاسي ورئيس ديوان المحاسبة رقابة الديوان ملف إعمار درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية.

وناقش سبل تعزيز دور الديوان، لتحقيق رقابة فاعلة على المال العام، والتحقق من حسن استخدامه، وكيفية التصرف فيه، خاصةً ملف مشروعات إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة.

 

3 ديسمبر، 2023 8:07 م
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