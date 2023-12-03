حكومة لاهم لها إلا الإنفاق..مختار الجديد يعلن دعمه للكبير في مواجهة الدبيبة 

أخبارليبيا24

أعلن الخبير الاقتصادي مختار الجديد دعمه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في خلافه مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كل الدعم لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في مواجهة الحكومة التي لا هم لها إلا الإنفاق واستنزاف أموال الدولة بأي شكل كان ولا يهمهم بعد ذلك ما يحصل”.

وتابع الخبير الاقتصادي :”حكومة لا تعرف ولا تعي ما يمكن أن يحصل، حكومة تنقصها الخبرة ولا تفهم من الشأن الاقتصادي الا طريقة صرف الأموال”.

وختم الجديد منشوره :”أما تداعيات كل ذلك على التضخم وعلى سعر الصرف فكل ذلك لا يعنيها”.

وفي منتصف نوفمير المنصرم، علق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الأخبار المتعلقة بوجود خلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المركزي الصديق الكبير.

وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :“أخيرا تنبه الكبير إلى أن كل دينار يدفعه من الباب سيعود أغلبه اليه من الشباك طالبا استبداله بدولار !!!”.

وأضاف الخبير الاقتصادي :“أي أخبار تسمعونها عن وجود خلاف بين الصديق الكبير والدبيبة تعتبر أخبارًا سارة فهذا هو الوضع الطبيعي”.

وأوضح الجديد :“الوضع اللي مش طبيعي هو الوضع اللي كان قبل فترة لما كان الدبيبة يحط في الكبير على يمينه ويدهور بيه من مكان لمكان”.