بالأرقام.. صلاح يضع نجم مانشيستر يونايتد السابق في موقف حرج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وضع المصري محمد صلاح نجم ليفربول،جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، في وضع حرج، بسبب تصريح قديم.

وأبرزت صحيفة “ميرور”، في تقريرها قبل لقاء ليفربول وفولهام، أن صلاح أثبت خطأ الاعتقاد الذي بناه نيفيل بشأنه، وصرح به في الإعلام.

واستعرضت “ميرور”، تصريحا سابقا لنيفيل في شبكة “سكاي سبورتس” يعود إلى 2020، حيث قال “صرحت قبل 18 شهرا بأن صلاح سيغادر ليفربول”.

وأضاف نيفيل “الأمر أكثر بساطة لشرح سبب عدم إظهار مشجعي ليفربول، الحب والولاء لصلاح، هناك شعور بأنه يريد الذهاب لريال مدريد أو برشلونة”.

وتابع “هذا ليس انتقادا لصلاح، لقد لعبت مع بيكهام وفان نيستلروي وكريستيانو رونالدو، لقد أرادوا الطموح للفوز بالكرة الذهبية، وذهبوا إلى ريال مدريد”.

ونوه “أعتقد أن صلاح يستخدم ليفربول كنقطة انطلاق لمسيرته الاحترافية، وأن طموحه سيكون اللعب في ريال مدريد أو برشلونة”.

وأبرزت “ميرور” أن محمد صلاح استمر وصنع التاريخ مع ليفربول، بل ووصل إلى 199 هدفا، وارتدى شارة القيادة للريدز.

وأوضحت أن صلاح سيذهب أبعد من ذلك للرد على نيفيل، إذا سجل هدفا واحدا، لأنه سينضم لقائمة الأساطير بجانب إيان راش وروجر هانت وجوردون هودجسون وبيلي ليدل، وهم الذين سجلوا 200 هدف على الأقل مع الريدز.

ولم يرد صلاح على نيفيل فقط بالأهداف، لكنه قدم 84 تمريرة حاسمة في 324 مباراة منذ انضمامه للريدز في 2017 قادما من روما.

وذكرت الصحيفة أن صلاح أثبت نفسه باعتباره النجم الأكبر في الفريق خلال تلك الفترة، وأنه أسطورة للنادي، ويمكن القول إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت “وقع صلاح عقدا جديدا مع ليفربول في 2022، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي براتب 350 ألف إسترليني أسبوعيا، ولديه عقد حتى صيف 2025، وحتى إن غادر للسعودية في الصيف المقبل، فإنه أثبت خطأ نيفيل”.