باتيلي يناقش مع رئيس حزب العدالة والبناء مبادرته بشأن الاجتماع الخماسي

أخبار ليبيا 24

ناقش الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، خلال لقائه اليوم الأحد مع رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، مبادرته بشأن الاجتماع الخماسي للأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا.

وقال باتيلي إنه ناقش مع البناني جهود الأمم المتحدة الرامية إلى جمع الأطراف الليبية الرئيسية معًا من أجل إيجاد تسوية سياسية تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات.

وأضاف باتيلي أنه شدد خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر البعثة الأممية في طرابلس، على أهمية اتباع مقاربة شاملة تتيح مشاركة جميع الأطراف في ليبيا في حوار بناء، مشيرًا إلى أن البناني أكد له دعم والتزام حزبه وحلفائه الوطنيين بالعملية التي تيِّسرها الأمم المتحدة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 23 نوفمبر الماضي، أن باتيلي دعا كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لتسمية ممثلين عنهم لحضور اجتماع تحضيري تمهيدًا لاجتماع خماسي سيعقد لاحقًا.

ومن المقرر أن يناقش ممثلو الأطراف الخمسة خلال الاجتماع التحضيري مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع القيادات الخمسة الذين سيتعين عليهم التوافق على الإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.