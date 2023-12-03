الوحدة الوطنية تعلن استرجاع 30 قطعة أثرية منهوبة من ليبيا خلال 3 سنوات 

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كشفت حكومة الوحدة الوطنية أنه خلال 3 سنوات ليبيا تسترد 30 قطعة أثرية منهوبة.

وأوضحت الحكومة أنه في عام 2021 تم استرجاع قطعة أثرية من النمسا وهي رأس تمثال رخامي “فاوستينا”.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن التمثال يعود للعصر الأنطوني وكان مفقودًا منذ 75 عاما.

وبينت الحكومة أنه في نفس العام تم استرجاع قطعة أثرية من بريطانيا، وهي تمثال “بيرسفوني” بعد تهريبه عام 2011.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية أنه في عام 2022 تم استرداد 15 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الحكومة إلى أنه من بين هذه القطع رأس تمثال، إضافة إلى “الرأس” الذي كان في متحف متروبوليتان في نيويورك منذ 1998.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أنه تم في 2023 استرجاع 12 قطعة أثرية من إسبانيا، إضافة إلى قطعة تمثال جنائزي رخامي من فرنسا.