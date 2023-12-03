الناتو: علينا الاستعداد لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو، أنه يتعين على الحلف أن يكون مستعدا “لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا”.

وقال ستولتنبرج في تصريح له اليوم: لم تحدث تطورات مهمة في ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها.

ورأى في سياق متصل أنه كلما زاد دعم حلف الناتو لأوكرانيا، كلما انتهت الحرب بشكل أسرع.

وشدد على ضرورة تعزيز إنتاج الذخيرة، مقرا بأن دول الناتو لم تتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليها.

واعتبر ستولتنبرج أن أوكرانيا الآن في “وضع حرج”، لكنه رفض في الوقت ذاته أن يوصي بما يجب أن تفعله كييف.

وقال : سأترك الأمر للأوكرانيين والقادة العسكريين لاتخاذ هذه القرارات العملياتية الصعبة.

من جهة أخرى، نبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أنه من “المهم عدم السماح بارتفاع أسعار الذخيرة الآن مع ارتفاع الطلب”.

ولاتزال المعارك الميدانية متواصلة بين القوات الروسية والأوكرانية منذ إعلان موسكو في الرابع والعشرين من فبراير من العام 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث يتركز القتال العنيف بالقرب من مناطق خاركيف وأفدييفكا شرقا، وعلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو جنوبا.

وبحسب عدة تقييمات عسكرية فإن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا منذ أشهر لاستعادة أراض سيطرت عليها القوات الروسية لم يحقق تقدما ملموسا في وقت تشكو فيه كييف من تراجع الدعم العسكري الغربي لها.