المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن انطلاق حملة التطعيم ضد “الإنفلونزا الموسمية”

3 ديسمبر، 2023 8:10 م
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أخبار ليبيا 24

انطلقت، أمس السبت، حملة تطعيم موسعة ضد مرض الإنفلونزا الموسمية بكل المراكز الصحية في جميع أنحاء ليبيا.

وتستهدف الحملة النساء الحوامل، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، ومقدمي الخدمات الصحية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وطالب المركز الفئات المستهدفة بالتوجه إلى المراكز الصحية المختصة خلال الفترة من 2 حتى 14 ديسمبر، للحصول على التطعيمات، بهدف تحقيق الوقاية والحماية من الإنفلونزا الموسمية.

وأعلنت إدارة الخدمات الصحية في سرت انطلاق الحملة. وقال مساعد مدير عام الحملة الوطنية للتطعيمات في سرت، د. محمد إدريس، إن حملة التطعيمات التي تجرى في 13 مركزا تستهدف فئات كبار السن من 55 سنة فما فوق، بالإضافة إلى مرضى السكري، والجهار التنفسي، وأمراض القلب، والجهار العصبي، والجهاز الدوري.

3 ديسمبر، 2023 8:10 م
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