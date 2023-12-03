العريبي يعلن قرب افتتاح مشاريع الجسور الجديدة والطرق الخدمية في بنغازي 

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أكد رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار السيد حاتم العريبي، قرب افتتاح مشاريع الجسور الجديدة والطرق الخدمية في مدينة بنغازي.

وأضاف العريبي خلال جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ المرحلة الأخيرة للجسور رفقة المهندس بالقاسم حفتر أن هذه المشاريع ستكون نقلة كبيرة في حلحلة وإنهاء أزمة الازدحام المروري في مدينة بنغازي.

وتابع رئيس اللجنة وحفتر خلال الجولة تنفيذ المرحلة الأخيرة للجسور الجديدة بمدينة بنغازي، المتمثلة في فرش الطبقة الأولى من الأسفلت.