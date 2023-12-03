الصور: النيابة تلقت تقارير تفيد بتعقيد إجراءات المرضى في ساحات مصر وتركيا وتونس 

3 ديسمبر، 2023 2:35 م
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النائب العام الصديق الصور
النائب العام الصديق الصور

أخبارليبيا24 

طالب النائب العام المستشار الصديق الصور بتوجيه المسؤولين باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج في ساحات مصر وتركيا وتونس. 

وقال الصور في رسالة موجهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، :”إن النيابة تلقت تقارير تفيد بتعقد الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمرضى في الساحات الثلاث وعدم تحويل المبالغ المالية لهم للعلاج”. 

ودعا النائب العام المصرف إلى توجيه تابعيه إلى تلك الساحات وتقديم الخدمات لهم في أوقات لا تتعارض مع الطبيعة الاستعجالية للحلات المرضية لتفادي الإضرار بصحة المرضى وتقديم أعلى مستوى الخدمات لهم. 

وكان المصرف قد كشف عن وجود مطالبات جديدة بـ87 مليون دينار، لم يتم تنفيذها إلى الآن، مؤكدا نفاذ المخصصات المالية، في تونس وتركيا ومصر والأردن. 

وأكد في رسالة إلى مكتب النائب العام سداده ديونا سابقة متراكمة في ملف العلاج بالخارج تقدر بأكثر من 248 مليون دينار خلال العام الجاري.

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3 ديسمبر، 2023 2:35 م
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