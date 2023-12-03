الجعفري: استخرجنا 159 جثة من مقبرة الظهر الحمر في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عبد العزيز الجعفري، استخراج 159 جثة من مقبرة الظهر الحمر في مدينة درنة لاتخاذ الإجراءات حيالهم وسحب عينات الحمض النووي للتعرف عليهم ودفنهم من جديد.

وقال الجعفري لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن الفرق التابعة الإدارة البحث عن الرفات تواصل العمل، للتعرف على هوية من تم دفنهم في أول يومين من كارثة إعصار دانيال بشكل جماعي دون ترقيم قبورهم أو التعرف عليهم، مؤكداً أن الجثث التي تم استخراجها حتى الان بلغ 1469 جثة.

وأوضح الجعفري، أن عدد الحالات التي تم العمل عليها وسحب العينات منها (135) جثة، ليكون العدد الاجمالي (4347) عينة، مشيراً إلى أن الفريق المختص قام بالتكفين والدفن لعدد (133) جثة، ليصل العدد الإجمالي (1421) جثه تم دفنها بمقبرة الفتايح بمدينة درنة بعد إكمال الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها.