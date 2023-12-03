التعرف على المفقودين تستخرج (159) جثة من مقبرة الظهر الحمر 

3 ديسمبر، 2023 10:39 ص
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أخبارليبيا24 

كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فرقها استخرجت (159) جثة من مقبرة الظهر الأحمر في مدينة درنة. 

وأوضحت الهيئة أن استخراج الجثث تم خلال نهاية الاسبوع الماضي بتكليف من مكتب النائب العام. 

وذكرت هيئة البحث والتعرف على المفقودين أن عدد الجثث التي تم استخراجها من المقبرة وصل إلى (1469) جثة. 

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الحالات التي تم العمل عليها وأخذ العينات منها وصلت إلى (135) جثة ليكون العدد الإجمالي (4347) عينة. 

ولفتت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أن الفريق المختص قام بتكفين ودفن عدد (133) جثة. 

وأفادت أن العدد الإجمالي لمن تم تكفينهم ودفنهم وصل إلى (1421) جثة تم دفنها بمقبرة الفتايح بمدينة درنة بعد إكمال الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها.  

3 ديسمبر، 2023 10:39 ص
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