الأرصاد الجوية يتوقع تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار 

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

وأضاف المركز أن هذه الأمطار تكون جيدة على بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وأشار المركز إلى أن الرياح تكون نشطة على بعض المناطق وتكون أكثر انخفاضًا في درجات الحرارة.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن هذه التقلبات تنتقل إلى مناطق الشمال الشرقي يوم الغد.